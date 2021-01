Jorge Jesus admite mudanças, mas recorda que "Estrela da Amadora já eliminou o Farense"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, admite que vai rodar a equipa contra o Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal, nos oitavos de final da Taça de Portugal. O técnico das águias recorda, no entanto, que o Estrela já eliminou o Farense, da I Liga, na prova.

"Estas equipas que não são tão favoritas também ambicionam chegar à final, sonham com esse propósito e o Estrela já ganhou a Taça de Portugal, é uma competição que torna as equipas pequenas mais fortes. Jogam com a expetativa de surpreender. O Estrela já eliminou o Farense e isso é um sinal para nós. Conheço bem o Estrela, vejo quando dá na televisão. Vai ser um jogo disputado, mas tem de ser mais do que argumentos para continuar nesta competição", explica.

O técnico perspetiva mudanças na equipa contra o Estrela, mas explica que não será a pensar no clássico de sexta-feira contra o FC Porto, mas sim porque jogaram recentemente contra o Tondela.

"Jogando de três em três dias, condicioona sempre as escolhas, claro que há uma dose de pensar nos mais fortes, mas teremos muitas modificações. Este jogo de amanhã é num ciclo de muitos jogos e vamos ter de mexer em relação ao último jogo, não há dúvidas nenhumas. Mas tem mais a ver com o jogo com o Tondela do que com o FC Porto", atira.

Gonçalo Ramos está recuperado da covid-19 e vai ser opção contra o Estrela: "Voltou há dois dias, e teve 11 ou 12 dias sem treinar. A condição física não está tão boa como estava, mas vai ser convocado e vai jogar".

O Estrela da Amadora recebe o Benfica na terça-feira, às 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.