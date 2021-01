Jesus e a suspensão do futebol. "Por mim, o campeonato não pára"

Jorge Jesus acredita que o futebol tem condições para condições para continuar a disputar-se em Portugal, na I Liga, em caso de confinamento geral, que se perspetiva a partir do final desta semana.

Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica coloca a decisão nas mãos da Direção-Geral de Saúde, que será acatada pelo técnico, mas que recorda que o futebol dá exemplo de boas práticas no combate à pandemia da covid-19.

"Temos de respeitar as decisões, mas o futebol e as equipas têm sido um exemplo naquilo que é testar e combater a covid-19. O futebol não é só os jogadores, há todo o 'staff' e familiares, são centenas de pessoas numa bolha, que nos dá alguma tranquilidade. Por mim, o campeonato não pára porque há segurança total. No entanto, se a DGS entender que tem que parar, temos de cumprir", explica.

Também esta segunda-feira, o treinador do FC Porto questionou uma nova suspensão dos campeonatos e reiterou o cuidado máximo na modalidade.

"Não sei se será possível parar esta máquina outra vez. Se assim decidirem é porque é necessário e temos de respeitar, mas já temos essa experiência de quase três meses confinados. Dentro do mal que foi, correu-nos bem pelo que se viu na ponta final do campeonato, mas não desejaria", explica.