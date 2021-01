​Fundação São João de Deus lança campanha solidária

A Covid-19 veio mudar a história de vida de muitas pessoas que agora estão a precisar de ajuda. Perante as dificuldades enfrentadas por muitas famílias por causa da pandemia, a Fundação São João de Deus não ficou indiferente e decidiu lançar uma campanha solidária.



Nesse sentido, decidiu reunir esforços e juntar parceiros, associando-se a sete instituições sociais de norte a sul do país, incluindo as ilhas. São instituições que trabalham diariamente com famílias e conhecem as suas necessidades.

Até 22 de fevereiro, quem quiser contribuir, pode fazê-lo através de transferência bancária ou por MBWay. Toda a informação sobre esta campanha pode ser encontrada no site da Fundação São João de Deus.

Os donativos angariados destinam-se, sobretudo, ao pagamento de contas.

Sandra Silva, coordenadora da delegação de Lisboa, explica que o valor obtido através da campanha "será distribuído pelas sete instituições e terá como finalidade o pagamento de faturas da água, da luz, do gás e da renda de casa das famílias afetadas pela pandemia".

O objetivo da Fundação seria angariar pelo menos sete mil euros, para poder entregar mil euros a cada instituição. No entanto, até agora só alcançaram pouco mais de quatro mil e duzentos euros.

Por isso, esta responsável reconhece que são precisos mais apoios para atingir a "meta" desejada. E apela à generosidade dos portugueses para apoiarem esta Campanha Solidária. Ao contribuírem com os seus donativos, ajudam a instituição a ajudar quem mais precisa.

Sandra Silva sublinha que "um donativo é uma ajuda, é um sinal de esperança para estas famílias que se vêm agora confrontadas com o dilema de terem de optar entre pagar uma fatura de eletricidade e comprar comida. É esta a realidade que algumas famílias estão a viver neste momento".

Sobre a Fundação São João de Deus

A Fundação São João de Deus foi instituída pela Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, em 20 de novembro de 2006.

É uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) com a missão de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma inovadora e sustentada, promovendo a saúde mental e o envelhecimento ativo, ao estilo de São João de Deus.

Como organização não-governamental para o desenvolvimento, a instituição tem como objetivo a coordenação e apoio de outras iniciativas, principalmente nos países em vias de desenvolvimento e subdesenvolvidos, como por exemplo, ajudas humanitárias de emergência ou de calamidade.