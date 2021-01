Ventura sempre presente, Marcelo a dar notícias e Mayan a surpreender. Onze momentos dos debates a dois

A primeira ronda dos debates presidenciais terminou este sábado e constitui, até agora, o grosso da campanha eleitoral na medida em que foi sobretudo através dos frente-a-frente televisivos que os candidatos chegaram aos eleitores.

O líder do Chega, André Ventura, acabou por estar presente na maioria dos debates, mesmo naqueles em que não participou, uma vez que os outros candidatos foram questionados a hipótese de um governo que inclua o seu partido. Tal como Marcelo esteve presente em todos, pois como Presidente em funções é com ele que os outros candidatos têm de fazer a diferença. Também por todos os debates passou a pandemia e pela maioria deles o caso do currículo d o juiz José Guerra.

Ainda faltam os debates com todos; primeiro na RTP, no dia 12, depois nas rádios Renascença, Antena 1 e TSF, a 18. E faltam também alguns frente-a-frente marcados no Porto Canal. Mas a Renascença escolhe, para já, 11 momentos significativos destes debates.

1 – Marisa Matias- Marcelo Rebelo de Sousa

Foi o primeiro debate e mostrou dois candidatos que até gostam pessoalmente um do outro e tiveram uma causa comum nestes últimos anos: o estatuto do cuidador informal. Mas também mostrou uma Marisa Matias com dificuldades em justificar a sua candidatura e que até terminou a dizer que há circunstâncias que a podiam levar a votar em Marcelo.