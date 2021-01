Presidenciais: Pandemia domina debate de João Ferreira e Vitorino Silva sem divergências

A pandemia da covid-19 dominou o debate entre os candidatos presidenciais João Ferreira e Vitorino Silva, mas sem divergências, com ambos a sublinharem a necessidade de o Estado reforçar o investimento na Saúde.

No último frente a frente antes do debate final com os sete candidatos à Presidência da República na terça-feira, estiveram em cima da mesa poucos temas e houve escassos momentos de confronto.

Com a primeira palavra, o presidente do partido Reagir, Incluir e Reciclar (RIR) afirmou que a saúde e a economia não podem ser polos opostos no combate à covid-19.



“Temos que nos centrar para ir à procura do equilíbrio e é o equilíbrio que, neste momento, nós precisamos porque estamos desnivelados”, disse Vitorino Silva.

João Ferreira contrariou, dizendo que, “normalmente, quem encara as coisas desta forma acaba por não fazer tudo o que é necessário para proteger a saúde, por prejudicar ao mesmo tempo a economia”.