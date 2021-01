Marisa Matias. “Não se pode transformar campanhas em monólogos”

"Se as pessoas não podem ir aos locais pré-definidos, eu posso ir ao encontro das pessoas, é isso que farei cumprindo as regras. Não podemos transformar campanhas em monólogos, sem dar voz às pessoas que nas campanhas têm oportunidade de ter voz que às vezes não têm de outra forma”. Este é o apelo que a candidata Marisa Matias fez este domingo, no início da campanha para as presidenciais de 24 de janeiro, marcada pela sombra de um mais do que pervisível confinamento.

A candidata do Bloco de Esquerda à Presidência da Republica explicou que quer ouvir pessoas e até chegar onde Marcelo não chegou. Exemplo disso foi o encontro desta manhã com um conjunto de antigas trabalhadoras da fábrica da Triumph que fechou portas em Sacavém. “Estou aqui para marcar a memória da luta mais corajosa que assistimos neste país, pela dignidade de quem trabalha e pelos seus direitos. Estive há três anos aqui e estou de novo hoje. Presente onde Marcelo esteve ausente, onde coloca bloqueios para manter as leis da troika naquilo que são condições de trabalho. Eu quero entendimentos que permitam combater a precariedade e salvaguardar o trabalho”, sublinhou a candidata.