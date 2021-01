Campanha eleitoral arranca, mas pouco

Só Marisa Matias, a candidata apoiada pelo Bloco, João Ferreira, o candidato comunista, e André Ventura, líder do Chega, mantêm agendas que tentam dar um certo sinal de normalidade com previsão de presença em vários distritos. Mas são agenda não fechadas e que, na maioria dos dias, ainda só indicam as localidades onde os candidatos contam estar, sem indicações das ações em concreto.

Com a pandemia a atingir cada vez mais portugueses e a preocupar cada vez mais médicos e políticos, a campanha eleitoral fica quase só reduzida a debates e tempos de antena. Voltas pelo país, comícios, jantares e arruadas são coisa que será pouco ou nada vista nestas presidenciais 2021, que entram no período oficial de campanha com a sombra de um eventual, ainda que pouco provável adiamento.

Marisa Matias começa a sua campanha, este domingo de manhã com um encontro com antigas trabalhadoras da ex-Triumph. O encontro, que vai decorrer no Museu da Cerâmica de Sacavém, tem um duplo simbolismo: mostrar atenção às questões laborais e uma crítica velada a Marcelo, que nunca quis encontrar-se com estas trabalhadoras. À tarde, pelas 17h, tem um “comício virtual”, com transmissão na página do Bloco no Facebook.

Nesta campanha não haverá feiras, nem almoços ou jantares, mas haverá comícios, com uma participação reduzida de pessoas no local e transmissão nas redes sociais. A candidatura tenta ter três iniciativas por dia: de manhã, à tarde e à noite, mas são notórias as preocupações sanitárias, que fazem com que, por exemplo, em vez de ir a uma fábrica, a candidata se reúna com um grupo de trabalhadoras ou, em vez de um encontro com cuidadores informais, se encontre só com um.

Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente em exercício não tem qualquer previsão de campanha. Também não tem conta em nenhuma rede social. Marcelo Rebelo de Sousa atrasou até 7 de dezembro o anúncio da recandidatura, faz questão de não ter estrutura publicamente a trabalhar com ele e quando se pergunta a alguém próximo como vai ser a campanha, a resposta é “a campanha são os debates”.