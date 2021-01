Surto de Covid-19 no Mosteiro de Campo Maior

“As restantes apresentamos alguma tosse a febre inicial já desapareceu. Neste momento estamos todas isoladas, cada uma na sua cela”, acrescenta esta responsável pelo Mosteiro, que explica como se organizaram: “As duas irmãs que testaram negativo entregam-nos as refeições e a câmara municipal está a ser excelente connosco. Está a apoiar-nos em tudo o que precisamos e é a câmara que nos está a fornecer-nos a alimentação.”

Os testes já feitos revelaram que 14 das 16 monjas daquele mosteiro estão infetadas com Covid-19. Em declarações à Rádio Elvas, a Madre Maria dos Anjos adianta que ““há apenas uma irmã que apresenta sintomas mais severos, como febre alta e dores no corpo”.

Foi detetado um surto de Covid-19 no Mosteiro da Imaculada Conceição de Campo Maior, diocese de Évora. O surto foi divulgado pelo arcebispo de Évora, D. José Senra Coelho, nas redes sociais onde deu conta das medidas já tomadas e pediu aos fieis que rezem pelas monjas.

Ainda segundo as informações avançadas à Rádio Elvas, de entre as 14 monjas infetadas, a mais nova tem 26 anos e a mais velha tem 77 anos.

O surto foi divulgado no sábado pela mensagem de D. José Senra Coelho, que também deu conta de outras medidas. Os Párocos e capelães do Mosteiro, Rev.s Cónego Francisco Bento e Paulo Fonseca, residentes na Casa Paroquial de Campo Maior, passarão já hoje a residir em casas separadas e em atitude de isolamento profilático”, escreveu o arcebispo, adiantando também que este domingo não haveria missa na igreja do mosteiro.

“Uno-me ao bom povo de Campo Maior, no seu Amor e Respeito pelas suas muito estimadas Monjas e com a Comunidade Cristã Comprometida das duas Paróquias daquela briosa, próspera, e histórica Vila de Campo Maior. Apelo a toda Arquidiocese que nos unamos em intensa comunhão de oração e caridade por mais esta urgente intenção. Que Nossa Senhora da Conceição, nossa Padroeira, interceda por todos nós, nestes tempos de grande provação”, pede o arcebispo de Évora.