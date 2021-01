Salvador Malheiro vê com “bons olhos” eventual encerramento de escolas em Ovar

Face ao aumento do número de infeções por Covid-19, a Câmara de Ovar apoia um eventual encerramento das escolas do concelho. “Veria com bons olhos essa decisão, caso fosse a decisão da Saúde Pública”, garantiu Salvador Malheiro, em declarações à Renascença este sábado.

O autarca revelou ainda que há, nesta altura, cerca de 60 casos de infeção ativos abaixo dos 20 anos de idade. “Temos vindo a constatar, desde o início do ano, um aumento crescente de infeções. Neste momento, em Ovar, estamos com uma média de 50 infeções por dia. Mas mais importante do que isso é o facto de nós tendo conhecimento de todos esses infetados, constatamos que a sua grande maioria é abaixo dos 40 anos”, contou.

Escrutinando ainda mais os números dos infetados no município, Salvador Malheiro admitiu ainda “uma intensificação dos contágios” na faixa etária abaixo dos 20 anos.

Face a este quadro, uma eventual decisão da Saúde Pública de encerramento das escolas contará com o apoio da Câmara, garante Salvador Malheiro.

“Teremos 60 casos ativos, entre os 10 e 20 anos, fruto de infeções que ocorreram nesta primeira semana de janeiro. O que quer dizer que se nota que há uma rede de contágio forte nos miúdos até aos 20 anos”, contou.

Por essa razão, o autarca de Ovar defende que as restrições de um confinamento adequado não devem dirigir-se, em exclusivo, a serviços como a restauração e o comércio não alimentar.

"Acho de alguma injustiça o facto de estarmos a perspetivar o encerramento de tudo o que é serviços e deixar abertas as escolas, quando nós constatamos que está a haver contágios nas escolas", assinala Salvador Malheiro.

Esta sexta-feira, estavam ativos 65 surtos em estabelecimentos de ensino, desde creches a instituições de Ensino Superior, num total de 450 casos, adiantou a Direção-Geral de Saúde (DGS) ao Jornal de Notícias.