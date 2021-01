Salvador Malheiro está infetado com Covid-19

Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, está infetado com Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio numa publicação nas redes sociais.

“A Covid-19 não atinge só as outras pessoas e, neste momento, também eu estou infetado. Apesar de todos os cuidados que tenho tido, diariamente, em algum momento posso ter falhado. Estou a cumprir o isolamento obrigatório e a assegurar todos os meus compromissos, a partir de casa”, escreveu o político social-democrata.

No sábado, em declarações à Renascença, Salvador Malheiro falou sobre a situação crítica que Ovar enfrenta desde o início do ano e afirmou ver com “bons olhos” um eventual encerramento das escolas do concelho.

O autarca revelou também que existiam cerca de 60 casos de infeção ativos no município abaixo dos 20 anos de idade.

“Temos vindo a constatar, desde o início do ano, um aumento crescente de infeções. Neste momento, em Ovar, estamos com uma média de 50 infeções por dia. Mas mais importante do que isso é o facto de nós tendo conhecimento de todos esses infetados, constatamos que a sua grande maioria é abaixo dos 40 anos”, contou.