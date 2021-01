José Artur Paiva. “Nenhuma resposta do SNS pode tender para o infinito”

Portugal precisa de uma expansão urgente e imediata da resposta em cuidados intensivos, defende José Artur Paiva, diretor de serviço de medicina intensiva do Hospital de São João, em declarações à Renascença este domingo.

“A expansão até agora feita na ARS de Lisboa e Vale do Tejo foi inferior à expansão realizada nas outras ARS. Isto decorreu de a primeira e segunda onda terem exigido mais das regiões mais a Norte do que a Sul do país. E essa expansão de camas de medicina intensiva implicam cessação temporária de algumas atividades, nomeadamente a cirurgia programada. De forma a que a medicina intensiva possa ocupar áreas que normalmente não ocupam”, afirma.

Segundo José Artur Paiva, os próximos dias são decisivos para evitar o colapso do SNS. “Nenhuma resposta do SNS pode tender para o infinito. Se o número de casos continuarem a aumentar, a resposta é impossível”, frisa.

O responsável avisa também que a expansão da resposta de cuidados intensivos vai ter consequências na atividade programada e não urgente.

"Por cada dia que temos 10 mil novos casos, nós teremos uma semana depois desse dia cerca de 150 novas admissões em medicina intensiva. A próxima semana e a semana a seguir a essa vão ser semanas de uma sobrecarga enorme”, diz.

Para evitar a falência da atividade assistencial aos doentes não Covid, José Artur Paiva defende então uma articulação reforçada entre o SNS e o setor privado.

"Precisamos de uma colaboração intensificada com os privados de forma a que alguma atividade adicional que não pode ser feito no público seja feito no privado, de forma a perdermos o mínimo possível da área não Covid”, defende.