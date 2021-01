Balanço DGS. Terceiro dia consecutivo com mais de 100 mortos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais 102 mortos e 7.502 novas infeções confirmadas com Covid-19.

No mesmo período de tempo, foram internadas mais 215 pessoas, num total que agora é de 3.770. Nos cuidados intensivos também estão mais 18 doentes (558 no total).

Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 2.752 (37%), no Norte 2.600 (35% do total), 1.362 no Centro (18%), 373 no Alentejo (5%), 285 no Algarve (4%), 67 na Madeira e 63 nos Açores.

O maior número de vitimas mortais, continua a ser entre os idosos com mais de 80 anos, faixa etária em que morreram 78 pessoas. Houve ainda 25 mortes entre os 70-79 anos, seis entre os 60 e os 69 anos, quatro entre os 50 e os 59 anos, e cinco entre os 40 e os 49 anos.



NÚMERO DE MORTES DIÁRIAS DE COVID-19 EM PORTUGAL