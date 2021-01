Indonésia localiza caixas negras de avião que se despenhou com 62 pessoas a bordo

As autoridades indonésias localizaram, este domingo, as caixas negras do avião da Sriwijaya Air que se despenhou no mar pouco depois de descolar da capital Jacarta, durante as operações de resgate dos corpos das vítimas.

"Esperamos poder recuperá-las em breve", disse o chefe militar Hadi Tjahjanto, sem avançar um prazo estimado.

Segundo um oficial de busca e salvamento, as buscas vão continuar durante a próxima noite, através de barcos equipados com sistema sonar.

O Boeing 737-500, com 50 passageiros e 12 tripulantes a bordo, fazia um voo doméstico com destino a Pontianak, em Kalimantan Ocidental, no sábado, antes de desaparecer dos radares, quatro minutos após a descolagem.

Nas buscas foram encontrados destroços do avião, incluindo o radar altímetro, o pára-quedas de emergência e um pedaço que se suspeita ter saído da parte inferior da cauda do avião, segundo Nurcahyo Utomo, oficial do Comité Nacional de Segurança dos Transportes daquele país.

Foram também recuperados restos mortais e vestuário das vítimas.

A polícia pediu às famílias que fornecessem informações, tais como registos dentários e amostras de ADN para ajudar a identificar corpos.

O Presidente do país, Joko Widodo, num discurso no palácio em Bogor, expressou "profundas condolências" pela catástrofe e exortou o público a rezar para que as pessoas desaparecidas pudessem ser encontradas.

Ainda não há informações sobre o que poderá ter causado o acidente, o primeiro grande acidente aéreo na Indonésia desde 2018, quando 189 passageiros e tripulação morreram na queda de um Lion Air Boeing 737 Max no mar de Java, logo após a descolagem do Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta.

Antes do último acidente, tinham morrido mais pessoas em acidentes de avião na Indonésia do que em qualquer outro país durante a última década, de acordo com a base de dados da Aviation Safety Network.