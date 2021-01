Paços vence Belenenses SAD e sobe ao quinto lugar

O Paços de Ferreira foi este domingo ao Jamor derrotar o Belenenses SAD, por 2-0, e ascendeu ao quinto lugar da Liga portuguesa.



O primeiro golo dos “castores” foi apontado por Bruno Costa, aos 12 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

A vitória do Paços de Ferreira sobre o Belenenses SAD foi confirma em cima do minuto 90, por intermédio de Diaby.

Com este triunfo a equipa orientada por Pepa ultrapassa o Vitória de Guimarães e ascende ao quinto lugar do campeonato, com 22 pontos em 13 jornadas.

O Belenenses SAD, que não pôde contar com dois jogadores infetados com Covid-19, ocupa agora a 14.ª posição, com 12 pontos.

No outro jogo desde domingo a contar para a I Liga, o Farense venceu em casa o Gil Vicente, por 3-1.