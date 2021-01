Farense bate Gil Vicente e larga "lanterna vermelha"

O Farense venceu este domingo o Gil Vicente, por 3-1, e deu um salto na classificação, deixando o último lugar do campeonato.



A jogar em casa, a equipa algarvia alcançou o terceiro triunfo da temporada, com golos de Stojiljkovic, aos 10 minutos, Licá (15’) e Fabrício Isidoro (84’).

O golo de honra do Gil Vicente foi apontado por Lourency, aos 29 minutos da primeira parte, num remate em arco sem hipóteses para o guarda-redes.

O Farense jogou a última meia hora reduzido a dez jogadores, por vermelho direto a Licá.

Com esta vitória, os algarvios deixam o último lugar do campeonato e ascendem à 14.ª posição, com 12 pontos em 13 jornadas. O Gil Vicente está em 12.º lugar, com 13 pontos.

O Famalicão, que esta jornada perdeu com o FC Porto, por 4-1, é agora o último classificado, com 11 pontos.

A 13.ª jornada encerra este domingo. O Belenenses SAD recebe o Paços de Ferreira, às 20h00.