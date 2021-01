Edgar Davids expulso na estreia pelo Olhanense

O treinador holandês Edgar Davids estreou-se este domingo com um empate ao serviço do Olhanense e acabou por ser expulso.



A turma de Olhão empatou com o Lusitano de Évora (0-0), em partida a contar para a 11.ª jornada da Série H, do Campeonato de Portugal.

Os ânimos aqueceram no final da partida e Edgar Davids, antigo internacional pela seleção da Holanda, foi expulso já após o apito final, na sequência de uma discussão entre jogadores das duas equipas.

O jogador do Olhanense Leleco também foi expulso, enquanto o treinador do Lusitano de Évora, José Bizarro, viu o cartão amarelo.

Edgar Davids escusou-se a prestar declarações aos jornalistas.

O Sporting Clube Olhanense ocupa a quarta posição da Série H, com 14 pontos em oito jogos. O Lusitano é sexto, com os mesmos pontos, mas com 10 partidas disputadas.

A Série H é liderada pelo Vitória de Setúbal. Só o vencedor vai ao play-off de subida.