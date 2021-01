Tottenham avança na Taça de Inglaterra com ‘hat-trick’ de Vinícius

O Tottenham, orientado pelo português José Mourinho, apurou-se hoje para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao golear o Marine (5-0), do oitavo escalão, com três golos do brasileiro Carlos Vinícius.

Na pequena vila de Crosby, situada a norte de Liverpool, o avançado emprestado pelo Benfica aos ‘spurs’ foi a grande figura da partida, que ficou resolvida logo no primeiro tempo e contou com a presença do português Gedson Fernandes no ‘onze’, naquela que foi a segunda aparição do médio, igualmente cedido pelos ‘encarnados’, na presente temporada.

A equipa amadora, que para este desafio vendeu cerca de 24.000 bilhetes virtuais, até começou por enviar uma bola à barra da baliza defendida por Joe Hart, mas Carlos Vinícius, aos 24, 30 e 37 minutos, viria a mostrar-se eficaz perante as naturais fragilidades do adversário.

Pelo meio, o compatriota Lucas Moura (32), na cobrança de um livre direto, anotou o terceiro dos londrinos e o ‘miúdo’ Alfie Devine fechou a contagem já no segundo tempo. Com apenas 16 anos, o médio tornou-se no segundo jogador mais novo de sempre a marcar na Taça de Inglaterra.

Horas antes, o Manchester City, com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, apurou-se para a fase seguinte, graças a um ‘bis’ do extremo direito português e um outro golo de Phil Foden, na receção ao Birmingham (3-0).

Em Londres, o Chelsea também não teve dificuldades em bater (4-0) o Morecambe, da quarta divisão, com tentos de Mason Mount (18), Timo Werner (44), Hudson-Odoi (49) e Kai Havertz (85).

Depois das eliminações surpresa de Derby County e West Bromwich, no sábado, aos ‘pés’ do Chorley (sexto escalão) e Blackpool (terceiro), respetivamente, o Leeds ‘caiu’ de forma esclarecedora (3-0) perante um conjunto da quarta divisão, o Crawley.

Além de Tottenham, City, Chelsea e Crawley, também asseguraram hoje o ‘passaporte’ para a fase seguinte o Barnsley, Bristol City,

Ainda no dia de hoje, a parir das 19:45, o Newport, da quarta divisão recebe o Brighton.