Roma de Paulo Fonseca empata com o Inter

Roma e Inter Milão empataram este domingo, 2-2, na capital italiana, em jogo da 17.ª jornada da Liga transalpina de futebol, distanciando-se do líder AC Milan, que venceu na receção ao Torino, por 2-0, no sábado.



A Roma, comandada por Paulo Fonseca, que vai defrontar o Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, destacou-se no marcador, aos 17 minutos, com um remate de fora da área 'nerazzurri' de Pellegrini.

A formação milanesa, segunda classificada, conseguiu a reviravolta no terreno da equipa da capital, que ocupa o terceiro posto, com golos apontados por defesas, casos do eslovaco Milan Skriniar, de cabeça na sequência de um canto, e do marroquino Hakimi, com um 'tiro' de pé esquerdo, aos 56 e 63.

No entanto, a Roma repôs a igualdade nos últimos minutos, com um cabeceamento do também defesa Gianluca Mancini, aos 86, aumentando para dois o número de jogos sem vencer do Inter, que, na jornada anterior, perdeu na visita à Sampdoria, por 2-1.

Mesmo assim, o Inter permanece no segundo lugar, com 37 pontos, menos três do que o líder AC Milan, enquanto a Roma segue no terceiro posto, com 34.

No sábado, o AC Milan bateu o Torino, por 2-0, com o primeiro golo a ser apontado pelo avançado português Rafael Leão.

A Juventus, eneacampeã italiana, ocupa o quinto lugar, com 30 pontos, e menos dois jogos, sendo que recebe hoje o Sassuolo, sexto com 29.

Na próxima jornada, a formação de Cristiano Ronaldo visita o Inter Milão, enquanto a Roma disputa o dérbi com a Lazio.