Cristiano Ronaldo marca, Juventus recupera na Liga italiana

A Juventus venceu este domingo o Sassuolo, por 3-1, com um dos golos a ser apontado pelo internacional português Cristiano Ronaldo e continua a recuperar no campeonato italiano.



O resultado esteve em aberto até ao final. Danilo colocou a “vecchia signora” em vantagem, aos 50 minutos, mas Gregoire Deffel empatou para o Sassuolo, oito minutos depois.

O triunfo da Juventus foi consomado com mais dois golos de Aaron Ramsey (82’) e Cristiano Ronaldo já em tempo de descontos (90+2’).

Foi o golo oficial número 759 da carreira do astro português, mais um degrau rumo ao recorde do austríaco Josef Bican, que segundo a FIFA marcou 805 golos oficiais durante as décadas de 30 e 40 do século passado.

Cristiano Ronaldo lidera a lista de melhores marcadores da Liga italiana, com 15 golos esta temporada, seguindo de Lukaku com 12 e Immobile com 11.