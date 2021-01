Bernardo Silva em grande na Taça de Inglaterra, Leeds eliminado

Bernardo Silva marcou este domingo dois golos na vitória do Manchester City para a Taça de Inglaterra, enquanto o Leeds foi eliminado por uma equipa da quarta divisão.



O Manchester City recebeu e “despachou” o Birmingham, por três bolas a zero, com um bis do internacional português e um golo de Phil Foden.

Rúben Dias e João Cancelo foram titulares nesta partida a contar para a terceira ronda da Taça de Inglaterra.

O domingo fica para já marcado pela eliminação surpresa do Leeds, por 3-0, na visita ao reduto do modesto Crawley Town, da quarta divisão. O treinador Marcelo Bielsa poupou vários titulares e correu mal.

O Chelsea não vacilou e bateu o Morecambe, por quatro bolas a zero, enquanto o Bristol eliminou o Portsmouth, com um triunfo por 2-1.

Outros resultados do dia: o Cheltenham Town derrotou o Mansfield Town, por 2-1, no prolongamento, e o Barnsley levou a melhor sobre o Tranmere Rovers, por 2-0.

O Tottenham, de José Mourinho, defronta este domingo o Marine, das divisões inferiores.

No sábado, o Manchester United eliminou o Watford (1-0).