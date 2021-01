Sérgio Conceição "satisfeito" com vitória. "Tivemos sempre o jogo controlado"

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a exibição e consequente vitória do FC Porto no terreno do Famalicão, por 1-4, esta sexta-feira.

"Bom jogo da minha equipa. Controlámos e dominámos. Depois de o resultado estar 3-1, houve uma ou outra situaçao da parte do Famalicão, mas nós sempre com o jogo controlado, com muitos bons momentos nesta partida. Estamos satisfeitos. Parabéns aos jogadores, que fizeram um bom jogo: o onze inicial, os que entraram e aqueles que não jogaram", enalteceu o técnico portista, em declarações à Sport TV.



Sérgio Conceição tirou de campo, a meio da segunda parte, jogadores como Sérgio Oliveira, Corona ou Otávio. O treinador garante que não foi a pensar em jogos futuros, mas sim na saúde imediata dos atletas.

"O Otávio esteve algum tempo sem jogar e era importante tirá-lo, porque temos de ter algum cuidado nesse sentido. O Sérgio estava com alguma fadiga. Metemos o João Mário e o Luis Díaz para ter mais velocidade na frente. O Corona não estava muito bem porque levou duas entradas fortes e ficou debilitado na coxa. Iniciámos o segundo tempo já a pensar se podia ou não, ele disse que sim, que podia, até ium momento em que não deu para mais e não valia a pena estarmos a forçar e arriscar uma situação mais grave", explicou o timoneiro azul e branco.