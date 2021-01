Nota 2 para Rui Costa

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 2 a Rui Costa, árbitro do Famalicão 1-4 FC Porto, relativo à 13.ª jornada do campeonato.

A nota diz respeito, especialmente, à primeira parte. Paulo Pereira considerou, após revisão das imagens da grande penalidade assinalada a favor do Famalicão, que Diogo Leite tocou primeiro na bola e, portanto, a decisão do árbitro e do videoárbitro, Tiago Martins, foi errada.

Quanto ao penálti a favor do FC Porto, aos 29 minutos, Paulo Pereira aprova a decisão, mas não entende "porque o árbitro não assinalou logo", tendo precisado do VAR, nem a razão de punir disciplinarmente o guarda-redes do Famalicão: "O Taremi desvia a bola e é derrubado por Vaná. É um penálti clássico. Não concordo é com o amarelo a Vaná."

O VAR Bola Branca entende que Rui Costa vez bem em não assinalar penálti aos 45+3 minutos, quando "Riccieli toca a bola, consegue desviar com o pé e depois há o contacto natural com Sérgio Oliveira".

Paulo Pereira acredita, ainda, que o amarelo a Riccieli foi "exagerado" e, em jeito de conclusão, deixa uma crítica ao árbitro principal: "Arbitragem algo irregular e lenta de Rui Costa, que me parece um pouco pesado."