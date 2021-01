Ana Gomes anula agenda para domingo e participará na reunião no Infarmed

A candidata presidencial Ana Gomes anulou este sábado toda a agenda prevista para domingo “face ao agravamento da situação sanitária” e aceitou o convite do primeiro-ministro para participar na reunião com as autoridades sanitárias na terça-feira, no Infarmed.

“Todas as ações no terreno planeadas até ao final da campanha ficarão dependentes das novas medidas que, espera-se, serão tomadas pelo governo após a reunião com as autoridades sanitárias marcada para a próxima terça-feira, dia 12, às 10:00, no Infarmed”, refere um comunicado da candidatura da antiga eurodeputada do PS.

De acordo com a mesma nota, “a embaixadora Ana Gomes acaba de receber um convite do senhor primeiro-ministro para assistir a essa reunião e tenciona aceitá-lo”.

A candidatura informa que decidiu cancelar “todas as ações de campanha no terreno” previstas para domingo “face ao agravamento da situação sanitária no país confirmado pelos dados hoje revelados pela Direção-Geral de Saúde (DGS)”, incluindo nos concelhos abrangidos pelas iniciativas, no distrito de Setúbal, “e considerando que todos esses concelhos se mantêm na situação de risco muito elevado”.

“Esta candidatura associa-se assim ao esforço nacional de contenção da mobilidade dos cidadãos imposto pelo regime de recolher obrigatório, o qual afeta, nomeadamente, a circulação entre vários concelhos que teriam de ser atravessados pelas comitivas ligadas às várias ações da candidata previstas para amanhã no distrito de Setúbal”, acrescenta a nota.

Para domingo, Ana Gomes previa começar a campanha pelas 10:00 na marginal de Sesimbra, para contactar com pescadores e população local, seguindo-se um encontro com a direção do Centro Social, Cultural e Desportivo da Quinta do Conde e, pelas 12:00, uma sessão pública no Barreiro, que contaria com intervenções do deputado André Pinotes Batista e do sindicalista e mandatário distrital da candidata Carlos Trindade, e que deveria terminar antes da hora prevista pelo recolher obrigatório na maioria dos concelhos do país, pelas 13:00.