PJ detém uma mulher e dois homens suspeitos de rapto e tráfico de droga

Uma mulher e dois homens suspeitos de rapto e trafico de estupefaciente foram detidos pela unidade contra o terrorismo da Polícia Judiciária.

No âmbito de uma operação transnacional, as detenções aconteceram fora de flagrante delito. A vitima do grupo é uma mulher recém-chegada a Portugal com droga e que foi raptada alegadamente por três indivíduos, que, para a abordarem, simularam ser agentes de autoridade.

Após primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a dois dos agora detidos, elevando assim para seis, face as detenções concretizadas em 2020, o número de arguidos em situação de prisão preventiva à ordem deste inquérito.





Os arguidos, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, integram grupos criminosos dedicados ao tráfico internacional de estupefacientes.