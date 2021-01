Ordem dos Médicos responsabiliza Governo por aumento de casos e novo confinamento

O aumento do número de infetados com Covid-19, que se tem vindo a registar nos últimos dias, após o alívio de medidas no Natal, era expectável. O Governo sabia isto, mas, mesmo assim, decidiu levantar restrições nas festividades, aponta a Ordem dos Médicos, num comunicado enviado às redações este sábado.

“A ocorrência do período festivo de Natal e Passagem de Ano fazia prever que houvesse um aumento do número de casos, cuja magnitude iria depender das medidas implementadas. Com esta informação e mesmo perante uma elevada incidência diária e significativa pressão nos serviços de saúde, entendeu o Governo tomar a decisão política de aliviar as medidas de contenção”, lê-se.

Neste momento, com o número de novos infetados com Covid-19 a aumentar, “o controlo da situação pode obrigar a ponderar novos confinamentos, devido à ausência de alternativas e em moldes a definir”, admite a Ordem.

A organização liderada por Miguel Guimarães refere ainda que “foi implementada uma estratégia de comunicação, focada no anúncio e início da vacinação e que terá contribuído para a redução da perceção do risco por parte da população”.