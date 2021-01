Governo quer alterar a lei da caça depois da matança de animais na Azambuja

Adianta por isso que “têm de ser feitos censos periódicos e obrigatórios”, para se saber quantos animais existem e quantos podem ser caçados .Revela que, no caso do javali, uma espécie em que manifestamente existe uma sobrelotação, ”já está a ser feito um estudo com a colaboração da Universidade de Aveiro”.

O Executivo está convencido de que o que aconteceu na Torre Bela não é um caso isolado. Os portugueses ficaram a saber pelas redes sociais que 16 caçadores, de várias nacionalidades, mataram 540 animais , numa montaria numa herdade da Azambuja, no dia 17 de Dezembro. As imagens chocaram a opinião pública.

Depois da matança de centenas de animais na Herdade da Torre Bela, na Azambuja, o Governo quer rever a lei da caça. E está já marcada uma reunião no dia 22, para ouvir o sector. Uma das alterações que está em causa “é a proibição dos chamados cercões”, uma forma de caça grossa que” tem aumentado muito em Portugal e Espanha nos últimos anos “e que não respeita nem a ética nem as regras previstas pela legislação nacional.

Outra das medidas que o Governo quer adotar é “a obrigatoriedade de as montarias terem de ser previamente notificadas ao Instituto de Conservação da Natureza”. Essa notificação prévia já foi obrigatória e o Ministério do Ambiente quer repristiná-la.

Uma ideia criticada pela maior federação de caça portuguesa. O presidenta da Fencaça, Jacinto Amaro, revela que “nesta altura do ano é normal acontecerem em Portugal entre 400 a 500 montarias, por fim de semana. E o governo manifestamente não tem capacidade para dar resposta a novas obrigações, pois já nem as atuais consegue cumprir”, diz.

O PAN, partido que voltou a insistir na revisão da lei da caça ,na sequência do abate massivo de animais na herdade da Torre Bela, não aceita a realização de caçadas nesta altura do ano ao veado, gamo e javali. André Silva diz que” as montarias são uma futilidade e um crime institucionalizado”.

O líder do PAN considera que “dizer que os caçadores contribuem para a preservação das espécies é o mesmo que dizer que os incendiários contribuem para preservar a floresta”. E denuncia que em Portugal são autorizadas caçadas com matilhas de mais de cinquenta cães e que no final dilaceram a presa”. Situação que, no entender do líder do PAN, “subverte completamente o espírito da lei que não permite a luta entre animais”.