Governo envia para as escolas manual com recomendações sobre o ensino do Holocausto

A Direção-Geral da Educação traduziu e enviou para as escolas as Recomendações para o Ensino e Aprendizagem sobre o Holocausto, um manual que poderá ser utilizado por professores e educadores no ensino do tema do Holocausto.

O documento, que o Ministério da Educação diz ter “elevado valor pedagógico e didático”, pretende ser um “instrumento prático” para os professores, em sala de aula e em outros contextos educativos e formativos, “contribuindo para a criação de ambientes de aprendizagem estimulantes”, diz o Governo em comunicado. A Direção-Geral da Educação assumiu o compromisso de traduzir para português esta edição, na sequência da participação de Portugal, desde dezembro de 2019, como membro pleno na IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance, um fórum que dinamiza a cooperação internacional para conservar a memória dos factos, combater o antissemitismo, prevenir a intolerância para com o Outro e evitar novos genocídios. Segundo o comunicado do Governo, o manual agora disponibilizado contribui também para cumprir os objetivos do "Projeto Nunca Esquecer". Neste programa nacional em torno da memória do Holocausto, aprovado em Conselho de Ministros em julho de 2020, "a Educação assume-se como um importante eixo de intervenção, designadamente para fomentar a memória do Holocausto, promover a prevenção e o combate a todas as formas de discriminação, antissemitismo, xenofobia, racismo, homofobia e outras de desrespeito pela dignidade humana e divulgar a importância das organizações internacionais no quadro do direito internacional público e da convivência pacífica no seio da comunidade internacional”, afirma o executivo.