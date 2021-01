Twitter encerra conta de Donald Trump definitivamente

A rede social Twitter anunciou esta sexta-feira o encerramento da conta de Donald Trump a título definitivo.

A decisão de "suspender permanentemente" a conta do Presidente cessante dos Estados Unidos acontece na sequência das últimas mensagens publicadas por Donald Trump após a invasão do Capitólio, na quarta-feira.

"Após uma análise cuidadosa dos Tweets recentes da conta @realDonaldTrump e o contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitamento à violência", explica a rede social, em comunicado.



Donald Trump tinha sido suspenso provisoriamente, na quarta-feira, depois dos acontecimentos desta semana no Capitólio, em que publicou um vídeo a reafirmar acusações de fraude eleitoral, sem provas, e a dizer que aquele era um dia para recordar.

"No contexto de eventos horríveis nesta semana, deixamos claro na quarta-feira que violações adicionais das regras do Twitter potencialmente resultariam neste mesmo curso de ação", refere o Twitter, rede social de eleição de Trump para comunicar com o mundo.

A empresa avisou que, depois da suspensão provisória, Trump podia ser banido se prevaricasse. O que aconteceu esta sexta-feira, na leitura dos responsáveis pela rede social de mensagens com 280 caracteres.

O Twitter explica que a gota de água foram dois "tweets" publicados esta sexta-feira, 8 de janeiro.

No primeiro Trump escreveu que: "Os 75 milhões de grandes Patriotas Americanos que votaram em mim, América Primeiro e Tornar América Grande Outra Vez, vão ter uma voz gigante no futuro. Eles não vão ser desrespeitados ou tratados injustamente d nenhuma maneira ou forma".

Pouco depois, o Presidente derrotado pelo democrata Joe Biden nas eleições de novembro voltou a publicar uma nova mensagem: "Para todos os que perguntaram, não vou à tomada de posse no dia 20 de de janeiro".

O comunicado salienta que a política da empresa é permitir que o público tenha acesso direto às autoridades eleitas e os líderes mundiais, mas ninguém está acima das regras e o Twitter não pode ser usado para "incitar violência, entre outras coisas".

O Twitter entende que, "devido às tensões existentes nos Estados Unidos" no rescaldo da invasão ao Capitólio, "estes dois tweets devem ser lidos no contexto de eventos mais amplos no país e nas maneiras pelas quais as declarações do Presidente podem ser mobilizadas por diferentes públicos, incluindo para incitar a violência".

Outro argumento invocado é o padrão de comportamento da conta de Donald Trump nas últimas semanas.

O Presidente cessante dos Estados Unidos tinha 88 milhões de seguidores naquela rede social, que utilizava diariamente para comunicar as suas ideias, mas também para ofender os seus adversários políticos e, frequentemente, a comunicação social.

[em atualização]