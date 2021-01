Tempestade Filomena faz dois mortos em Espanha. Tropas tentam resgatar condutores presos na neve

Duas pessoas morreram em Espanha devido à tempestade Filomena, que trouxe a maior quede de neve a Madrid em décadas.

Segundo as autoridades espanholas, uma das vítimas mortais é uma mulher que ficou presa dentro do seu carro quando um rio transbordou perto de Málaga, sul de Espanha. A outra vítima é um sem-abrigo que congelou até à morte na cidade de Calatayud, no nordeste do país.

As autoridades resgataram vários condutores presos na neve nas estradas à volta de Madrid. "Continuamos o resgate de veículos na A4, A5, M40 e M607", twittou a Unidade de Emergências Militares, que destacou 147 soldados para o efeito.

O chefe do serviço de emergência da região de Madrid, Carlos Novillo, apelou para que a população não saísse de carro.

"Temos trabalhado intensamente. Resgatámos 1.000 veículos. Pedimos paciência, vamos chegar a todos vós", disse.