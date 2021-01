Primeira bailarina negra na Staatsballet Berlim luta contra o racismo no ballet

“Não sabia que tinha sido a primeira mulher de cor a aderir ao Staatsballett de Berlim. No espetáculo do ´Lago dos Cisnes`, uma jornalista veio falar comigo, agradavelmente surpreendida por ver uma mulher de cor no corpo de ballet”, contou, em entrevista à agência Lusa, por escrito.

Filha de pai cabo-verdiano e mãe franco-argelina, Chloe Lopes Gomes, 29 anos, concretizou um sonho ao fazer parte do corpo de ballet do Staatsballet Berlim, em 2018. Sem o saber, tornou-se a primeira bailarina negra desta companhia.

“Se não encontrar crianças de cor nas escolas de ballet, não as encontrará nos ballets. É responsabilidade dos diretores das escolas de dança estender a mão às minorias para encontrar o futuro talento de amanhã e dar-lhes oportunidades de formação, as mesmas oportunidades que dão aos outros”, referiu.

“O ballet é um ambiente muito elitista e fechado e é reservado a uma certa classe social. Estruturalmente, as minorias não têm acesso a estas grandes artes”, disse, assumindo-se a favor da sua democratização e de as tornar mais acessíveis, mantendo as exigências e a excelência das instituições.

Os colegas assistiam a estes episódios e a bailarina denunciou-os à companhia, mas foi após uma entrevista ao jornal The Guardian que as denúncias começaram a ser levadas a sério, principalmente porque Chloe foi dispensada, alegadamente devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

“É preciso muita coragem para falar, quer se trate de racismo ou de outras formas de abuso. Não é raro neste ambiente ser assediado e abusado psicologicamente. Mas ao tentar quebrar este código de silêncio, as reações certas não se manifestam, e eu paguei o preço”, disse.

Chloe Lopes Gomes conta que, no início, ainda tentou resolver o assunto internamente, mas a diretora, Christiane Theobald, “não tomou as medidas necessárias” e “continua a desempenhar impunemente as suas funções”.

“Não tive outra escolha senão revelar a minha história para assistir a uma mudança profunda. Nesta situação, que é mais do que desastrosa, o racismo deve ser levado a sério e não deve ser colocado debaixo do tapete, como o Staatsballett fez e continua a fazer”, adiantou.

Num comunicado na sua página da rede social Facebook, publicado após as denúncias de Chloe, o Staatsballett Berlin assumiu que as mesmas “demonstraram que as competências necessárias para lidar com qualquer forma de discriminação precisam de ser trabalhadas arduamente”.

Apostada em “fazer mudanças profundas”, a companhia anunciou que “está em curso uma investigação” com o apoio de uma organização externa com vista à identificação de “comportamentos discriminatórios”.

A bailarina não está sozinha na luta. Desde as suas denúncias, recebeu “muitas mensagens e apoio de dançarinos de todo o mundo que são ou foram discriminados, não só em relação à sua cor, mas também em relação à religião e ao género”.