Avião que desapareceu dos radares na Indonésia com 62 pessoas a bordo caiu ao mar

O avião com 62 pessoas a bordo e que desapareceu hoje dos radares, depois de descolar de Jacarta para um voo interno com destino a Pontianak, caiu ao mar ao largo da costa de Jacarta, anunciaram as autoridades indonésias.

Um porta-voz do organismo indonésio de busca e resgate, informou, em conferência de imprensa, que o Boeing, da companhia aérea Sriwijawa Air, se despenhou no Mar de Java, poucos minutos depois de descolar do Aeroporto Internacional Sukarno-Hatta, na capital indonésia, com destino a Pontianak, capital da província de West Kalimantan, na ilha Indonésia de Bornéu.

A agência de notícias espanhola Efe acrescenta que a polícia instalou, por seu lado, “um posto de identificação de cadáveres num hospital de Jacarta oriental”, para onde se estão a deslocar as famílias e os amigos das vítimas.

Para o local onde caiu o avião, segundo a agência de notícias francesa France Press, estão a ser enviados barcos de busca e salvamento.