FC Porto vence Benfica no Nacional de hóquei em patins

O FC Porto venceu o Benfica, este sábado, por 4-2, em partida da 14.ª jornada do Nacional de hóquei em patins que os dragões dominaram sobretudo na segunda parte.

O Porto consolida a terceira posição na prova, com 29 pontos, e menos um jogo, enquanto o Benfica está em quinto, com 23 e menos dois jogos, que foram adiados devido casos positivos de Covid-19 na equipa encarnada.

Numa primeira parte bastante equilibrada, o guarda-redes do Benfica Pedro Henriques esteve em grande destaque com várias defesas, evitando que a os dragões chegassem ao intervalo a vencer.

A equipa portista inaugurou o marcador aos 18 minutos, com um remate colocado de Ezequiel Mena. No entanto, nos últimos segundos do primeiro tempo, os encarnados chegaram à igualdade com um golo de Lucas Ordoñez.

Porto disparou no resultado com golo de Gonçalo Alves

No segundo tempo, a formação da casa entrou melhor e beneficiou da inspiração de Gonçalo Alves, que colocou novamente a equipa portista na frente aos 32 minutos após uma jogada individual.

O mesmo jogador, muito eficaz, aumentou a vantagem pouco tempo depois na concretização de um livre direto. O FC Porto aproveitou o desacerto dos lisboetas e chegou ao quarto golo, por intermédio de Carlo Di Benedetto.

Alejandro Dominguez pediu um desconto de tempo para tentar organizar a equipa benfiquista e, nos últimos minutos, conseguiu que isso acontecesse.

Nesse sentido, Diogo Rafael ainda conseguiu reduzir o resultado mas foi insuficiente para anular a vantagem dos portistas que conquistaram a nona vitória no campeonato.

O FC Porto consolida o terceiro lugar do Nacional de hóquei em patins, com 29 pontos. O Benfica está no 5.º posto, com 23. O Sporting está na liderança do campeonato, com 30 pontos, e menos dos jogos. Na jornada 14 defronta o Tigres, último da tabela.