Basquetebolista Paulo Diamantino morre durante um jogo

O basquetebolista Paulo Diamantino, internacional português e antigo jogador do FC Porto, morreu, esta sexta-feira, depois de ter caído inanimado em campo, durante um jogo em Paços de Ferreira.

De acordo com o "Jornal de Notícias", Paulo Diamantino, que pertencia ao Mirandela Basquetebol Clube e que teria completado 36 anos este sábado, sentiu-se mal e caiu inanimado quando, já na segunda parte, se preparava para reentrar no jogo frente ao Juventude Pacense, relativo ao campeonato nacional Senior Masculino 2.ª Divisão.

Paulo Diamantino foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale de Sousa. No Pavilhão Municipal de Modelos, estiveram, também, a GNR, a Polícia Municipal e uma equipa de psicólogos do INEM. Ao fim de mais de meia hora de manobras de reanimação, o óbito foi declarado.

Paulo Diamantino, que era companheiro de equipa do irmão, João Diamantino, foi jogador de FC Porto, Vitória de Guimarães e Maia Basket e da seleção nacional de basquetebol.