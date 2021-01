Estoril quebra gelo em Chaves e dispara na liderança da II Liga

O Estoril-Praia venceu o Desportivo de Chaves, por 0-2, este sábado, no jogo de abertura da jornada 15 da II Liga, e consolida a liderança do campeonato. Miguel Crespo e Bruno Lourenço marcaram, na segunda parte, os golos da equipa treinada por Bruno Pinheiro.

Agendado para as 11h00, o jogo começou com uma hora de atraso, devido ao gelo no relvado, sobretudo, na pequena área do lado sul do estádio. O árbitro Gustavo Correia começou por determinar o adiamento da partida para as 11h30, mas após uma segunda inspeção decidiu aguardar mais 30 minutos.

Às 12h00, e após intervenção de funcionários do Chaves, no sentido de remover o gelo da área crítica, o relvado apresentava condições mínimas para a realização do jogo grande da jornada 15 da II Liga.