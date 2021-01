Erros individuais do Famalicão fizeram desabar estratégia que "nem estava a correr mal"

João Pedro Sousa lamentou os erros individuais que, no seu entender, levaram à derrota do Famalicão diante do FC Porto, por 1-4.

Em declarações à Sport TV, o treinador afirmou que, pelo que os jogadores do Famalicão "correram e lutaram e tentaram", o resultado era injusto. Contudo, admitiu, também, que os golos penalizaram os erros.

"Tenho de confessar que, se cometemos tantos erros, ficamos sujeitos a sofrer golos, especialmente com uma equipa tão forte como o FC Porto. Depois de entrarmos no jogo com o empate, sofremos um golo que não podemos sofrer. Os erros individuais que cometemos nos últimos jogos não podemos repetir a este nível", analisou o técnico minhoto.

João Pedro Sousa não considera "que a estratégia falhou", uma vez que entende que "as coisas nem estavam a correr mal". "Perdemos o jogo, e bem, porque cometemos muitos erros individuais", assinalou.

O técnico do Famalicão não esconde que precisa de reforços e vincou que "a administração está a fazer tudo o possível para melhorar o plantel":

"Se calhar, vai sair um ou outro jogador. Vai entrar gente no sentido de melhorarmos e de alcançarmos o nosso objetivo, que é chegarmos a uma posição mais confortável do que aquela que ocupamos nesta altura."