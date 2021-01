Dérbi de Guimarães termina empatado e às escuras

Moreirense e Vitória de Guimarães empataram a dois golos, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os anfitriões inauguraram o marcador, aos 15 minutos, por Pires, mas o Vitória deu a volta ao resultado, com golos de Marcus Edwards, aos 20, e André André, aos 68, para, aos 70, Alex Soares estabelecer o resultado final.

O jogo terminou mais tarde do que o previsto, devido a um "apagão" no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Uma falha de eletricidade na iluminação prolongou a partida por mais 20 minutos.

O episódio aconteceu já nos descontos da segunda parte, numa altura em que a equipa do Moreirense se preparava para bater um canto. O árbitro Artur Soares Dias aguardou cerca de 20 minutos e reatou o jogo, para o cumprimento dos últimos segundos a meia-luz, já que a iluminação foi apenas parcialmente restabelecida.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães isolou-se, provisoriamente, no quinto lugar, com 20 pontos, enquanto o Moreirense é sétimo, com 14, os mesmos de Santa Clara (oitavo), Rio Ave (nono) e Marítimo (10.º).