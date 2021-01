Javier Cercas: “Num mundo feliz, seguramente não haveria literatura”

Quando acaba um livro, a primeira coisa que Javier Cercas quer fazer é esquecê-lo, mas com “Terra Alta” isso não aconteceu. O livro com que venceu o Prémio Planeta 2019 tem no centro da ação Melchor Marin, um polícia que não largou a cabeça de Cercas. De tal forma este polícia com um passado delinquente ficou agarrado ao seu criador que o escritor espanhol já está a fazer uma sequela.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, Javier Cercas conta como os atentados de Barcelona, de 2017, e o movimento independentista catalão são parte da intriga deste seu novo livro editado pela Porto Editora. Numa conversa à distância, o escritor fala ainda da atual situação de pandemia. Cético, Javier Cercas considera que poderíamos aprender muito com a pandemia, mas afirma: “temo que não vamos aprender. Vamos continuar os mesmos estúpidos de sempre, a cometer as mesmas barbaridades”. Depois de ter escrito livros como “Soldados de Salamina”, “O impostor” e “O Monarca das Sombras”, que perfazem uma espécie de trilogia sobre os heróis, neste “Terra Alta” procurou explorar outro caminho. O livro é uma espécie de policial? Gostaria que marcasse um novo caminho. Este livro surge, sobretudo, de uma urgência de me renovar e reinventar como escritor. Quando acabei o meu último livro, “O Monarca das Sombras” – que era um livro muito importante para mim, era o livro que sempre quis escrever – senti que era o fim de alguma coisa, de um ciclo que tinha começado com “Soldados de Salamina”, há 20 anos. Sentiu vontade de se reinventar? Senti que, se continuasse pelo mesmo caminho, corria o pior risco que pode correr um escritor que é o de repetir-se. E converter-se num mero imitador de si mesmo. Quando isso acontece, um escritor está morto, já não pode dizer nada de novo. Então, levei algum tempo a escrever “Terra Alta”. É uma tentativa de reinventar-me como escritor, de encontrar um território novo para poder dizer coisas novas. É essa a impressão que tenho depois de ter terminado o livro. Consegui entrar numa espécie de selva virgem, e é uma sensação maravilhosa!



"Os escritores trabalham com a obscuridade, mas também com o lixo, com o mau, com as crises e a dor. Num mundo feliz, seguramente não haveria literatura. Pelo menos, não haveria romances"

Com este livro venceu o Prémio Planeta, em 2019. No centro da ação está a história de Melchor Marin, um jovem polícia com um passado delinquente. Quem é este homem que se converteu num herói? Melchor Marin, o protagonista do romance, é um personagem muito peculiar. Os meus livros, talvez desde o princípio, são uma interrogação sobre o que é ser um herói. É uma pergunta moral, no fundo, e ética. O herói representa a excelência ética e moral. Então de algum modo, os meus livros anteriores eram uma investigação do que era um herói. Efetivamente, Melchor Marin é um personagem muito peculiar e singular, é um homem muito jovem que teve uma vida muito difícil, muito mais difícil do que a minha! Nasceu no bairro mais humilde e pobre de Barcelona, a sua mãe é uma prostituta, não conhece o seu pai, teve uma infância e juventude terrivelmente duras e violentas. É um personagem violento que num determinado momento da sua vida, na prisão, transforma-se por completo. Essa transformação é contada ao leitor de “Terra Alta” pelo próprio Melchor Marin, que se transforma num leitor compulsivo. “Os Miseráveis”, de Vitor Hugo, despertou-o para a leitura na cadeia e muda o rumo da sua vida. Melchor Marin não é um intelectual, é o contrário disso. Mas por sorte, quando lê esse livro na prisão sente algo milagroso e mágico. Na realidade é algo que todos os leitores sentimos, em algum momento das nossas vidas. Há um verso de Horário que diz: “de te fabula narratur”, “a história fala de ti”! É o que sente Melchor Marin. Este velho livro está a falar de si mesmo, da sua própria vida e “Os Miseráveis” transformam-se num espelho da sua vida. Através de “Os Miseráveis” ele compreende-se a si mesmo, não só descobre a sua vocação profissional e que quer ser polícia, mas descobre-se a si mesmo. Este livro devolve-lhe a sua própria existência.



Fala deste seu protagonista com muita paixão. Parece que é uma personagem que se colou a si. Melchor Marin ainda vive em si? Com este livro passaram-se muitas coisas estranhas. Quando acabo um livro a primeira coisa que tento fazer é esquecer-me dele. É o que tento logo fazer para poder escrever o seguinte. Mas neste caso, foi impossível, porque Melchor Marin não me queria abandonar, nem as personagens que o rodeiam me queriam deixar. Então, quando acabei “Terra Alta”, soube que era um livro em si, independente, mas era também parte de um ciclo maior. Assim, a segunda parte de “Terra Alta”, que se chama “Independência”, vai ser publicada em espanhol, em março. Este território e Melchor Marin abriram-me um território novo, uma selva virgem que estou a explorar. Não sei quantos livros serão, acredito que pelo menos três ou quatro livros. Mas, para mim, é uma sensação maravilhosa, rejuvenescedora e muito exaltante. Na trama deste “Terra Alta” vemos a história recente da Catalunha, o atentado terrorista na Rambla. São ingrediente reais, como de resto é o cenário do livro – Terra Alta – uma povoação vinícola nos arredores de Barcelona. Até que ponto a realidade interfere com a sua escrita? Os acontecimentos históricos influenciam os meus livros, influenciam-me a mim como pessoa, e por vezes têm um papel importante nos livros. Os atentados de agosto de 2017, em Barcelona, que todos recordamos, em que um jihadista a conduzir uma carrinha pela Rambla matou, creio que 19 pessoas e depois, numa pequena povoação costeira, de verão, parte dessa mesma célula jihadista tentou outro atentado e matou uma pessoa. Essa célula foi aniquilada por um polícia que estava nessa povoação, chamada Cambrils, e que liquidou, em menos de 30 segundos, quatro jihadistas que estavam a apunhalar pessoas, e levavam cintos com explosivos que se soube depois que eram falsos. Em algum momento na escrita do meu livro senti que esse polícia, cuja identidade desconhecemos, não sabemos quem é porque obviamente a polícia protegeu a sua identidade - se a conhecêssemos seria de imediato um alvo dos jihadistas - senti que Melchor Marin tinha de ser esse polícia desconhecido. Sabes o que se passa, é que nós, os escritores, trabalhamos com a obscuridade. Aquilo que não se conhece é ideal para nós. Se soubéssemos quem era esse polícia, não poderia ter escrito esse livro. Mas como não sabíamos, pude dar-lhe uma identidade.



"Melchor Marin não é um intelectual, é o contrário disso. Mas por sorte, quando lê "Os Miseráveis" na prisão sente algo milagroso e mágico. Na realidade é algo que todos os leitores sentimos, em algum momento das nossas vidas."