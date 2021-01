Apresentadora Fátima Lopes deixa TVI

A apresentadora Fátima Lopes deixa a TVI ao fim de mais de uma década ao serviço da estação de televisão de Queluz.

"Ao fim de 11 anos, chega ao fim a colaboração de prestação de serviços entre a apresentadora de televisão Fátima Lopes e a TVI", anuncia a estação num comunicado divulgado esta sexta-feira à noite.



De acordo com a TVI, Fátima Lopes deveria apresentar, neste ano de 2021, "um novo formato nas noites de fim de semana, o programa "C'è posta per te". No entanto e lamentavelmente, a apresentadora não aceitou dar seguimento a este projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI".

No início do ano, Fátima Lopes deixou de aparecer diariamente nas tardes televisivas da TVI, tendo sido substituída por Manuel Luís Goucha.

Na hora da despedida, a TVI recorda "com muito apreço todo o trabalho desenvolvido em antena ao longo destes anos e deseja a Fátima Lopes os maiores sucessos futuros".