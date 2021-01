Nota 4 para Manuel Mota

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, deu nota 4 a Manuel Mota, árbitro do Nacional 0-2 Sporting, jogo da jornada 13 da I Liga. Na opinião do especialista, a equipa de arbitragem assinou "um belo trabalho".

"Arbitragem corajos,a com algum grau de loucura, porque o campo estava muito difícil e Manuel Mota permitiu que o jogo se desenrolasse com velocidade interessante. Os jogadores perceberam isso e estiveram à altura", analisou Paulo Pereira, no final da partida.

O único lance que despertou dúvidas foi bem ajuizado por Mota e pelo videoárbitro, António Nobre, segundo Paulo Pereira: "Aos 55 minutos, não me parece que a bola bata na mão de Riascos na área do Nacional."