Amorim queixa-se da pressão da Liga para jogar. "Como se fôssemos nós a pilotar o avião"

Rúben Amorim criticou, esta sexta-feira, a pressão feita pela Liga Portugal para que o Sporting aterrasse na Madeira e disputassem o jogo com o Nacional, que teve mesmo de ser adiado devido ao mau tempo.

A caminho da Madeira, na quarta-feira, o avião do Sporting tentou aterrar no Funchal, porém as condições climatéricas adversas provocadas pela depressão Filomena obrigaram a um desvio para Porto Santo. Foi apenas várias horas depois que os leões chegaram ao aeroporto da Madeira e, no dia seguinte, o vento e chuva fortes obrigaram ao adiamento do encontro da 13.ª jornada do campeonato para esta sexta-feira.

"Foi algo estranho. Sabíamos que havia aqui tempestade com alerta vermelho e mesmo assim viemos. Não conseguimos aterrar no Funchal, foi um momento difícil dentro do avião. Recebemos muitas chamadas da Dr. Helena, da Liga, a pressionar que tínhamos de aterrar, tínhamos de aterrar, como se fôssemos nós a pilotar o avião. Chegámos aqui com pressão para jogar, como se nós não quiséssemos ir a jogo. Éramos os mais interessados em ir a jogo, temos um calendário apertado. Não há uma pessoa que estivesse aqui ontem [quinta-feira] que dissesse que havia condições para jogar futebol", contou o treinador.

Indicências que levaram Rúben Amorim a destacar a vitória do Sporting, mesmo num contexto complicado: "Como se viu, havia muita pressão para jogar, nós jogamos e venecemos. Não tenho palavras para a atitude destes jogadores e para a forma como eles encaram os desafios e as dificuldades. Tenho um orgulho enorme em ser treinador deste grupo."