Santuário de Fátima volta a reajustar horários de fim de semana

O Santuário de Fátima acaba de adiar o primeiro de cinco Encontros na Basílica, agendado para o próximo domingo, dia 10 de janeiro. Uma decisão que surge na sequência da entrada em vigor do novo Estado de Emergência que implica restrições de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório a partir das 13h00, no fim de semana, em Fátima.

Com início às 15h30, na basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a palestra do padre dehoniano Ricardo Freire tinha como tema “«Jovem, eu te digo, levanta-te»: o Deus que levanta os fracos e dá a vida”. A iniciativa fica adiada para “uma data oportuna”, indica o Santuário.

Também a programação litúrgica do Santuário volta a sofrer alterações com o cancelamento de todas as celebrações vespertinas e da bênção dos veículos, mantendo-se apenas o terço das 18h30 e o das 21h30 com transmissão em direto pelos órgãos de comunicação social e digital do Santuário de Fátima.

Assim, a última eucaristia a ser celebrada, no sábado e no domingo, é a das 11h00, na basílica da Santíssima Trindade. Não se celebram as missas das 12h30, 15h00, 16h30 e 18h30, assim como não se realiza a hora de reparação ao sábado e domingo na Capelinha das Aparições, às 14h00, nem a oração de Vésperas no domingo, às 17h30, na basílica de Nossa Senhora do Rosário.