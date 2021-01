Papa pede aos bispos portugueses atenção redobrada para mais vulneráveis na pandemia

Veja também:

O Papa Francisco pede à Igreja portuguesa que tenha em especial atenção os mais vulneráveis durante este tempo de pandemia.

A presidência da Conferência Episcopal (CEP) foi recebida em audiência por Francisco esta sexta-feira de manhã, em Roma, tendo a Covid-19 e os seus efeitos sociais sido um dos principais temas em discussão.

Segundo uma nota enviada pela CEP à Renascença, os bispos manifestaram “ao Santo Padre a atitude da Igreja em Portugal, quer no diálogo e respeito pelas orientações das autoridades governamentais e sanitárias, quer na procura de respostas sociais em relação àqueles que são mais atingidos pela pandemia, os mais pobres e descartados.”

“O Papa Francisco acentuou que se deve prestar particular atenção às crianças, aos idosos e aos migrantes, os mais atingidos por esta crise. Salientou que se deve cuidar com toda a atenção da relação entre jovens e idosos, por estar em questão a ligação intrínseca entre a herança que os idosos transmitem e as raízes para as quais os mais jovens devem olhar”, continua a nota.

A Jornada Mundial da Juventude também foi abordada durante a conversa, tendo a CEP referido que “a sua preparação está em andamento, tendo em conta evidentes atrasos, dada a situação atual. O Santo Padre manifestou o seu entusiasmo por este acontecimento mundial de encontro com os jovens, mantendo a esperança de poder estar em Portugal em 2023.”

“O encontro terminou com o profundo reconhecimento do Santo Padre pelo relevante trabalho da Igreja em Portugal e com a Bênção Apostólica para a Igreja e todo o povo português”, conclui a nota.