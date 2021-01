Diocese do Algarve adia formação sobre liturgia devido a medidas de combate à Covid-19

A Diocese do Algarve anunciou esta sexta-feira o adiamento da jornada de formação sobre liturgia e celebração da fé, prevista para sábado. A decisão está relacionada com o anúncio do Governo de que será proibido circular entre concelhos no fim-de-semana.

O anúncio foi publicado esta sexta-feira no jornal diocesano “Folha do Domingo”.

“A Diocese do Algarve adiou para uma data posterior a sua Jornada de Pastoral Litúrgica, com o tema ‘Celebrar a fé com as crianças e os jovens’, que se devia realizar este sábado (9 de janeiro) no Centro Paroquial de Loulé”, pode ler-se.

Depois a Diocese explica que “a proibição de circulação entre concelhos no próximo fim de semana, anunciada em comunicado do Conselho de Ministros, foi determinante para a decisão de adiamento da formação, que também teria transmissão em direto pelo jornal ‘Folha do Domingo’ na sua página de Facebook”.

Promovida pelo Departamento da Pastoral Litúrgica da Diocese do Algarve, a Jornada de Pastoral Litúrgica iria realizar-se no Centro Paroquial de Loulé com cerca de 80 participantes presenciais, entre catequistas e responsáveis de grupos de jovens, membros de grupos corais, salmistas e músicos e todos aqueles que exercem alguns ministérios litúrgicos, incluindo leitores, acólitos, ministros extraordinários da comunhão, equipas de acolhimento.