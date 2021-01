Conferências evocam a herança de João Paulo II para encarar o futuro

“Rumo ao futuro com João Paulo II” é o título do ciclo de conferências que decorre a partir de dia 15 de janeiro, assinalando ainda o centenário do nascimento do Papa polaco.

Segundo o site do evento “a ideia de um simpósio para celebrar o centenário de João Paulo II nasceu da convicção de que o seu pensamento e a sua vida são proféticos e inspiradores para o presente e para o futuro.”

“É para nós clara a importância e a atualidade do pensamento de João Paulo II, anda que haja aspetos que apenas agora estejam a ser descobertos. Este é um sinal da sua dimensão profética. Temos consciência da importância de ver a Igreja na sua continuidade e para isso consideramos que é importante aprofundar a importância do pensamento dos seus santos. O génio de São João Paulo II pode ser visto em todos os seus pensamentos, mas também nos seus atos como Pastor da Igreja e líder numa altura muito especial para a história do mundo”, lê-se ainda.

Os organizadores dizem ainda que as conferências são dirigidas a todos, desde académicos a meros admiradores do Papa. Entre os oradores incluem-se figuras como George Weigel, biógrafo de João Paulo II, mas também D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa e Aura Miguel, vaticanista da Renascença que fez dezenas de viagens com o Papa polaco.

Aura Miguel encerra o webinar, no dia 17 com a conferência “Totus Tuus: A mãe do redentor na vida e no pensamento de João Paulo II” e o mesmo dia abre com a conferência de D. Manuel.

O bispo de Cracóvia, sucessor de Wojtyla é outro dos oradores e um dos principais promotores do evento, que contar ainda com figuras que privaram de perto com João Paulo II.

As conferências online duram três dias, de 15 a 17 de janeiro, três horas por dia, e requerem inscrição prévia. Não há qualquer custo associado, mas quem quiser é convidado a fazer um donativo para ajudar com os custos da organização.