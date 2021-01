FC Porto sem possibilidade de "vacilar" em Famalicão

Os campeões nacionais jogam num terreno onde perderam por 2-1 na época passada e face ao atraso de quatro pontos em relação ao líder Sporting, Secretário considera o desafio de grande responsabilidade para o FC Porto.

"O campeonato ainda está no primeiro terço e há muitos pontos por disputar mas o Sporting já leva uma vantagem de quatro pontos e o FC Porto não pode vacilar e não pode perder mais pontos. É uma responsabilidade que acresce ao FC Porto numa fase não crucial, mas importante da Liga", referiu.

Famalicão perdeu jogadores importantes e vitalidade

Carlos Secretário acredita que o jogo de hoje será diferente do da época passada, quando os portistas sairam derrotados de Famalicão. Principalmente, porque a equipa de João Pedro Sousa não tem a mesma qualidade da última temporada.

"O Famalicão não está a fazer uma época igual à do ano passado porque perdeu jogadores importantes. Apesar de se ter reforçado, o plantel perdeu qualidade. Manteve o seu treinador e continua com um estilo de jogo positivo mas os resultados não têm aparecido e a equipa não tem a mesma vitalidade. Ao invés, o Porto atravessa uma fase boa, com várias vitórias consecutivas", acrescentou, nesta entrevista a Bola Branca.

Problemas de profundidade explicam os golos sofridos

Os dragões têm sofrido, esta época, mais golos do que o habitual. Secretário tem uma explicação.

"O FC Porto joga com o bloco mais alto e está a ter dificuldades para gerir a profundidade nas costas da defesa. Isso tem gerado alguns dissabores, principalmente quando a equipa sofre o primeiro golo", concluiu.

O Famalicão-FC Porto está marcado para esta sexta-feira, às 21h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.