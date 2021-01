PSD só “acompanhará” queixa-crime contra Costa se algum dos visados a apresentar

O presidente do PSD afirmou esta sexta-feira que a queixa-crime contra o primeiro-ministro, por declarações que os sociais-democratas consideraram ofensivas contra três seus destacados militantes, só avançará se algum dos visados desencadear esse processo.

Esta explicação foi dada por Rui Rio no final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, depois de questionado pelos jornalistas sobre o facto de a Comissão Permanente do PSD ter divulgado um comunicado na quinta-feira, no qual se avançava com a intenção de ser apresentada uma queixa-crime contra António Costa.

No final do Conselho de Ministros, António Costa acusou o eurodeputado Paulo Rangel, o antigo ministro Miguel Poiares Maduro e o deputado Ricardo Batista Leite de estarem envolvidos numa campanha para denegrir a imagem externa do país durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu.

Hoje, sobre esta polémica, Rui Rio manteve que o PSD "considera que, face às afirmações proferidas pelo primeiro-ministro, "se justifica e há matéria para queixa-crime".

"Se os visados a quiserem fazer, o PSD, solidariamente, acompanha essa queixa-crime. Não pode ser o PSD sozinho a fazer isso, até porque o partido não é diretamente visado. Visados foram três esses militantes", Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Batista Leite.