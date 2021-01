Marisa Matias vs. João Ferreira. Debate à esquerda em "português suave"

Os candidatos presidenciais à esquerda, a bloquista Marisa Matias e o comunista João Ferreira, tiveram hoje um debate morno, sem “inventar diferenças”, mas com críticas em “português suave” por causa do Orçamento do Estado ou da resposta à pandemia.

O frente-a-frente na RTP1 começou os dois eurodeputados a concordar em questões laborais, sublinhando “os combates comuns”.

E, logo depois, marcava o relógio sete minutos de conversa, a candidata bloquista marcou uma diferença para João Ferreira, no dossier dos casamentos de pessoas do mesmo sexo, o fim das touradas ou ainda a despenalização das drogas leves.

Foi aí que João Ferreira respondeu que “existem diferenças, mas não vale a pena cavar diferenças onde elas não existem”, dado que o partido a que pertence, o PCP, apoiou a lei dos casamentos, por exemplo.

Onde os dois revelaram as tais “diferenças” relacionaram-se com o Orçamento do Estado de 2021, que o PCP ajudou a viabilizar com a abstenção, e contra o qual votou o Bloco de Esquerda.

Falava-se do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que ambos defenderam e Marisa Matias comentava “claro”, “de acordo”, quando João Ferreira afirmava o seu orgulho neste sistema que a bloquista definiu com “um dos pilares da democracia”.

Marisa Matias argumentou, sem dizer se se referia ao PCP, que “se a esquerda tivesse sido mais firme” poderia ter sido possível resolver “o problema das contratações dos médicos”.

O eurodeputado comunista argumentou que o orçamento, apesar das suas insuficiências, prevê investimentos importantes em pessoal e meios na saúde ou até em infraestruturas.

E garantiu que valoriza “muito os que não desistem a meio de um combate” e o resultado conseguido para o Orçamento de 2021.

Ao que jornalista, Carlos Daniel, perguntou se Ferreira estava a dizer, por outras palavras, o que disse o primeiro-ministro, António Costa, ao acusar de “pôr-se ao fresco” no dossiê orçamental, por ter votado contra.

“Não disse nada disso”, comentou o comunista.

“Também não gosto, tal como o João Ferreira, de quem desiste nem a meio nem no fim”, respondeu a bloquista.

Já no final do debate, e a propósito da resposta à pandemia de Covid-19 e face à iminência de um confinamento geral, a exemplo do que aconteceu em abril e maio de 2020, surgiu mais uma diferença.

Marisa Matias disse compreender “as insuficiências” apontadas pelos comunistas para justificar o seu voto contra a renovação do estado de emergência, mas também compreende que é necessário “reduzir os contágios”

“Não compreendo que se pode votar contra essas medidas e ao mesmo tempo se peça às pessoas para reduzir os seus contactos sociais”, comentou a eurodeputada bloquista.