Jerónimo quer mais apoios sociais e rejeita adiamento das presidenciais

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defende que um novo confinamento não pode estar desligado de mais apoios sociais e mostra-se contra o adiamento das eleições presidenciais de 24 de janeiro, desde logo por violar a Constituição.

No final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, o líder comunista afirmou que a data das eleições presidenciais não pode ser alterada em estado de emergência. Minutos antes, o presidente do PSD, Rui Rio, tinha admitido adiar as eleições, se os candidatos quisessem.

“Há um pequeno reparo que ajudará doutor Rui Rio ao repensar o que disse. É sabido que em relação à questão do adiamento das presidenciais colide com um princípio consagrado no estado de emergência, em que durante o estado de emergência não pode haver alterações à Constituição da República. Até estranho o doutor Rui Rio não conhecer esta particularidade”, declarou Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP levanta outra questão: “adiamento para quando? Quem é que tem a capacidade e a arte de definir se vai ser por um mês, por dois ou por dez? Não pode ser, além de ser inconstitucional”, frisou.

Em relação a novas medidas para travar a pandemia de covid-19, Jerónimo de Sousa vai avaliar, mas defende que não podem estar desligadas de mais apoios sociais, reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e medidas direcionadas para os lares de idosos, defende o líder do PCP.