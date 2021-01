Caso José Guerra. Maduro e Paulo Rangel decidem não apresentar queixa contra Costa

08 jan, 2021 - 10:50 • Marta Grosso com redação

Miguel Poiares Maduro e Paulo Rangel não vão apresentar queixa-crime contra António Costa, que os acusou de fazerem campanha contra Portugal no caso do procurador José Guerra. O PSD considerou que os sociais-democratas tinham argumentos para avançar, mas os próprios dizem que não. No Twitter, Miguel Poiares Maduro agradece a solidariedade do partido, mas defende que, “em democracia, não há forma mais forte de censura do que a tem lugar na política”.



Paulo Rangel, por seu lado, fala em “palavras vãs”, referindo-se às do primeiro-ministro. “Felizmente num Estado de Direito os textos legislativos desmentem facilmente palavras vãs. Mesmo quando proferidas por Primeiros Ministros as palavras ainda não valem mais do que as leis”, escreve na mesma rede social, revelando o regulamento que institui a Procuradoria Europeia.