As Presidênciais podem ser adiadas? Constituição não prevê, mas há “válvulas de escape”

Por isso, conclui que “se se entender que do ponto de vista das condições sanitárias, não é possível haver uma campanha de jeito, é possível adiar e não é preciso rever a Constituição”.

Bacelar Gouveia justifica a opinião com o facto de o direito de votar e de fazer campanha não estarem no elenco dos direitos que não podem ser suspensos, citando “o artigo 19 número 6” da Constituição. “Neste momento não estão suspensos, mas podem vir a estar. Podem ser suspensos”, reitera.

O mesmo ilustra o raciocínio com um caso recente. A lei do estado de emergência por altura do Congresso do PCP “dizia expressamente que não podiam ser perturbadas as reuniões dos órgãos partidários.” “Isso é um direito político, e esse está salvaguardado na lei do estado de emergência. O direito de votar não está lá como sendo um direito não suscetível de suspensão”, garante.

Neste ponto, Domingos Farinho nomeando o mesmo artigo 19 da Constituição refere que este “prevê os direitos que não podem ser suspensos, e uma das matérias é a da cidadania”.

Salienta que maioria interpreta a dimensão da cidadania como a “qualidade de cidadão”, mas salienta que “não é absurdo, políticos e outras pessoas, interpretarem que a cidadania inclui o direito de voto”.

A troika necessária

O constitucionalista Paulo Otero assinala também que se o estado de emergência permite a suspensão de direitos fundamentais, por maioria de razão, “o decreto que está subjacente ao estado de emergência pode ele próprio prever regras especiais para a realização do ato eleitoral”.